Венгер - о матче «Ливерпуль» - «Интер»: Судья убил игру в неподходящий момент

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил справедливость результата ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и миланским «Интером».

«Удаление Санчеса? Это была некая граница между мошенничеством и смышленостью. Фабиньо жульничал. Может быть, ему было больно, но Алексис лишь прикоснулся к нему. При этом, мы не можем говорить, что была лишь подлая симуляция.

Это один из тех фолов, на который футболист идет намеренно, с одной стороны - это умно, но при этом игрок мог и не приукрашивать эпизод. Санчес не хотел причинять ему боль, он играл первый на мяче.

Судья убил игру в неподходящий момент. Было бы интересно посмотреть последние 25 минут в равных составах. В целом «Ливерпуль» заслужил пройти 1/8 финала - даже сегодня они трижды попали в штангу. Но я не согласен с решением судьи. Это убило интерес к игре», - приводит слова Венгера Evening Standart.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл со счетом 0:1, однако благодаря победе в первом матче (2:0) вышел в четвертьфинал.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Минутой позже Санчес получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.