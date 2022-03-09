Okko выступил с заявлением по поводу расторжения контракта на показ АПЛ

В Okko выступили с заявлением по поводу расторжения контракта с АПЛ на телетрансляции матчей лиги.

«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основании этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», - говорится в обращении.

Напомним, ранее АПЛ заявила о прекращении показа матчей чемпионата в России. Также лига планирует разорвать контракт с телеканалом «Матч ТВ» на право трансляций игр Кубка страны.

До АПЛ аналогичное решение приняли во французской Лиге 1.