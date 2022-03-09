УЕФА не стал комментировать апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

УЕФА не стал давать комментарии на решение РФС подать апелляцию в CAS на отстранение российских сборных и клубов от международных матчей.

«УЕФА не может комментировать незавершенное разбирательство», - приводит сообщение пресс-службы организации ТАСС.

Напомним, что из-за отстранения российского футбола «Спартак» не сыграет против «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы.

УЕФА принимал решение совместно с ФИФА, поэтому также возможности побороться за путевку на чемпионат мира в Катаре лишилась и сборная России.