Президент РПЛ находится за границей

Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что глава организации Ашот Хачатурянц находится в настоящий момент за границей.

«Да, действительно в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами. Мой прилёт в Москву запланирован на 20 марта», - приводит слова Хачатурянца «Чемпионат», ссылаясь на службу коммуникаций РПЛ.

По данным СМИ, Хачатурянц находится в Великобритании, которая закрыла авиасообщение с Россией.