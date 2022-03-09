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Президент РПЛ находится за границей

Ожидается, что Хачатурянц вернется в Россию 20 марта.
Президент РПЛ находится за границей
09 марта 2022 12:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что глава организации Ашот Хачатурянц находится в настоящий момент за границей.

«Да, действительно в данный момент я нахожусь не в России по личным обстоятельствам. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно нахожусь на связи с коллегами и клубами. Мой прилёт в Москву запланирован на 20 марта», - приводит слова Хачатурянца «Чемпионат», ссылаясь на службу коммуникаций РПЛ.

По данным СМИ, Хачатурянц находится в Великобритании, которая закрыла авиасообщение с Россией.

источник: Чемпионат.com
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