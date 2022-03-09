Спортивный юрист заявил, что решение ФИФА об отстранении сборной России не вступило в силу

Спортивный юрист Евгений Морозов заявил, что ФИФА не может отстранять сборную России от официальных матчей пока не пройдут слушания в CAS.

Напомним, что вчера ФИФА объявила, о том, что сборная Польши без игры с Россией вышла в финал стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

«Оно не вступит в силу до тех пор, пока апелляция будет удовлетворена или не удовлетворена Лозаннским судом. Если CAS скажет, что решение ФИФА является нелегитимным и удовлетворит апелляцию РФС, а до момента вынесения решения будут сыграны какие-то матчи, соответственно, они будут подлежать аннуляции», - приводит слова Морозова «Газета.ru.

Добавим, что CAS 8 марта официально зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров.