Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов считает, что у РФС хорошие шансы выиграть в суде

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал, за счет чего РФС может обжаловать решение ФИФА и УЕФА об отстранении России от международных турниров на уровне сборных и клубов.

«Надеюсь, что поданный иск в CAS позволит доказать это, потому что никаких ссылок на регламенты – ФИФА не предоставила. Можно было сыграть матч на нейтральном поле. Сейчас поляки говорят, что они были готовы играть – это, конечно, очень странно. Решения о приостановке контрактов футболистов РПЛ и отмена стыкового матча не являются правовыми. Сложно разобрать что это за решения, даже ФИФА не может четко об этом сказать и объяснить. При правильном выборе арбитров в панели CAS решение о дисквалификации России из международных футбольных турниров вряд ли устоит. На мой взгляд, есть шанс выиграть дело в CAS», - приводит слова Зотова «РБ-Спорт».

Добавим, что CAS 8 марта официально зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров.

В случае успеха РФС в суде, мужская сборная России сможет сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре, женская национальная команда на Евро-2022 в Англии, а московский «Спартак» против немецкого «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы.