Александр Добровинский: Сомневаюсь, что у РФС есть шансы в CAS, но заявить свою позицию нужно

Известный адвокат Александр Добровинский поделился мнением о решении РФС подать апелляцию в CAS в надежде оспорить отстранение сборной России от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Сомневаюсь, что у нас есть шансы в CAS. Сильнее позиция будет у стороны, которая будет ссылаться на форс-мажор. Скорее всего, эта история никуда не приведет, и никто матчи переигрывать не будет. Но я считаю, что заявить свою позицию нужно. Что касается, снятия санкций с российского спорта, не думаю, что стоит этого ожидать в ближайшее время», – сказал Добровинский.

Напомним, что накануне ФИФА огласила, что сборная Польши автоматически вышла в финал плей-офф стыковых матчей за право попасть в финальную часть чемпионата мира по футболу в связи с отстранением сборной России. РФС подал апелляцию в CAS в надежде оспорить данное решение.