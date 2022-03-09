Андрей Созин: Российский клуб выиграет от того, что появится такой хозяин как Абрамович

Член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал российский клуб, который мог бы купить бизнесмен Роман Абрамович.

Напомним, что 2 марта Абрамович объявил о продаже «Челси». Россиянин был владельцем «аристократов» с 2003 года. За это время лондонский клуб пять раз становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился обладателем Лиги Европы.

«Если это действительно так и желание у него такое есть, то я думаю, что какой-то российский клуб выиграет от того, что появится такой хозяин как Абрамович. Не знаю, какой клуб хочет он купить и соответствует ли это действительности. Но в этом отношении мне рисуется ЦСКА. Объясню почему. Потому, что ВЭБ РФ под санкциями, ЦСКА под санкциями и этот актив банк, скорее всего, отдал, чтобы не навредить клубу и вывести его из-под санкций», - цитирует Vprognoze.ru Созина.

Ранее стало известно, что РФС подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд от всех соревнований под своими эгидами.