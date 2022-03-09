Бывший генсек РФС поддержал организацию в решении подать апелляцию в CAS

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказал свою позицию на отстранение российского футбола от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«У каждой стороны своя правда, у всех своя логика, поэтому очень трудно на данный момент сбалансировать интересы. Со стороны УЕФА, ФИФА, поляков и многих других это решение правильное, но с позиции России и Белоруссии данное решение неверное. Можно сказать, все зависит от того, как мы настроим свой окуляр и будем смотреть на данное решение. Конечно, РФС абсолютно правильно делает, что подает в CAS апелляцию, что борется до конца за то, чтобы Россия стала участницей такого форума, как чемпионат мира», - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что CAS 8 марта официально зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров.

В случае успеха РФС в суде, мужская сборная России сможет сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре, женская национальная команда на Евро-2022 в Англии, а московский «Спартак» против немецкого «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы.