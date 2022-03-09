Тимощука хотят лишить тренерской лицензии, всех титулов и украинских госнаград

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола опубликовал заявление относительно тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.
УАФ хочет лишить 42-летнего специалиста всех государственных наград и титулов. Также среди требований - лишение Тимощука тренерской лицензии.
Напомним, что на клубном уровне Анатолий выступал на родине за «Волынь» и донецкий «Шахтер».
С 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита».
Ранее клуб покинул защитник Ярослав Ракицкий.
источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)