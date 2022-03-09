Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром»

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк ведет переговоры с «Краснодаром» о расторжении контракта, сообщает RT, ссылаясь на Sportowe Fakty.

По данным источника, Крыховяка не устраивает текущие положение, когда он освобожден от игры за клуб, но связан с ним договорными обязательствами.

Напомним, что Крыховяк перешел в «Краснодар» в прошлом августе из «Локомотива», за это время он успел принять участие в 15 матчах за «быков», в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.