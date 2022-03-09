Смолов назвал главного тренера «Динамо» Шварца очень открытым, дружелюбным и коммуникабельным

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал свое мнение о главном тренере команды Сандро Шварце.

«Удивил, приятно удивил. По трансляциям было видно, что он эмоционален в крайней степени. Но когда приехал на сборы и приступил к тренировкам, то убедился с какой страстью он относится к работе и к футболу. Сандро – открытый человек, очень доброжелательный, коммуникабельный», - приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».

Шварц возглавляет бело-голубых с октября 2020 года, за это время команда под его руководством провела 44 матча.

По действующему соглашению, Сандро будет руководить «Динамо» до окончания сезона-2023/24.