УЕФА хочет увеличить число участников чемпионата Европы до 32 команд

УЕФА может увеличить количество участников чемпионата Европы с 24 до 32 команд, сообщает RT, ссылаясь на Daily Mail.

Данные изменения могут произойти с турнира, который должен состоятся в 2028 году. Одним из вариантов места его проведения является совместная заявка Великобритании и Ирландии.

По данным источника, в самой Англии беспокоятся о снижении качества турнира, подобную мысль высказали в Ассоциации профессиональных футболистов.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии.