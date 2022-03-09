Якубко не видит смысла в участии сборной Словакии в стыковых матчах на чемпионат мира в Катаре

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко считает, что национальная команда его страны не должна занимать место России в стыковых матчах за право участвовать на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что сборная России была отстранена ФИФА от международных соревнований, а команда Словакии была третьей в одной отборочной группе с российскими футболистами.

«У Словакии был целый отборочный цикл, чтобы попасть в стыки. И мы, если честно, проиграли кучу матчей. Я фанат словацкой сборной, я там играл, у меня там друзья и мне, конечно, хотелось бы, чтобы наша команда была в стыках, но если брать по игре и раз так сошлись обстоятельства, я не вижу смысла им попадать в стыковые матчи с третьего места», - приводит слова Якубко «РБ-Спорт».

Добавим, что CAS 8 марта официально зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров.