Мартин Якубко: Если Ваноли решил остаться в «Спартаке», никто не имеет права его напрягать

Экс-форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал массовый отъезд иностранных игроков и тренеров из РПЛ.

Напомним, накануне стало известно о том, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать действие своих трудовых соглашений и уходить в бесплатную аренду в зарубежные команды до 30 июня 2022 года.

«Тренер «Спартака» остается и заявляет, что политику не должны смешивать со спортом. Решение Ваноли заслуживает уважения, это его взгляд на ситуацию, он смотрит на спортивную составляющую, получает деньги за свою работу. Тут даже спорить не о чем — если он так решил, никто не имеет права его напрягать», - цитирует Якубко «РБ-Спорт».

Ранее московский «Локомотив» покинул главный тренер Маркус Гисдоль.