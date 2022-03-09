Масалитин считает, что своими титулами «Зенит» обязан «Газпрому»

Советский нападающий Валерий Масалитин заявил, что «Зенит» обязан своими результатами «Газпрому» и предложил свой вариант финансирования футбола государственными компаниями.

«Если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», то петербургский клуб может вылететь в ФНЛ. Считаю, что деньги госкомпаний должны аккумулироваться в РФC и распределяться всем командам равномерно», - приводит слова Масалатина RT, ссылаясь на «Спорт уик-энд».

Напомним, что «Зенит» выиграл три чемпионата России подряд, а в текущем сезоне сине-бело-голубые лидируют, имея пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя.