Абрамович не будет продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму

Российский бизнесмен Абрамович отклонил новое предложение о покупке «Челси».

Как сообщает The Independent., предприниматель не будет продавать лондонский клуб американо-швейцарскому консорциуму. Абрамовича не устроило предложение потенциальных покупателей . Консорциум планировал приобрести «Челси» за 2,6 миллиарда евро.

Напомним, что россиянин был владельцем «аристократов» с 2003 по 2022 годы. За это время «Челси» пять раз становился победителем АПЛ, два раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды - Лигу Европы.

Ранее в СМИ сообщалось, что Абрамович может стать владельцем одного из клубов РПЛ.