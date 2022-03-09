Кабелла написал прощальное письмо «Краснодару»

Атакующий полузащитник Реми Кабелла попрощался с болельщиками «Краснодара» после расторжения контракта с «быками».

«Хочу от всего сердца поблагодарить «Краснодар» за эти три года. Спасибо моему окружению, которое помогало мне каждый день. Благодарю всех болельщиков и президента за оказанное им доверие. Я люблю вас», — написал Кабелла в своем Instagram.

Кабелла перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена» в 2019 году. С тех пор полузащитник провел 62 матча за «быков», забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее клуб покинул Виктор Классон, который являлся игроком «Краснодара» с 2017 года.