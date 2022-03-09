Хави: Будет лучше, если Неймар и Месси победят «Реал» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави выразил сочувствие в связи с тем, что сине-гранатовые вылетели в Лигу Европы, а также пожелал удачи Месси и Неймару обыграть «Реал» в составе «ПСЖ».

«Месси творил чудеса не только на «Бернабеу», но и на всех полях. Сегодня большая игра и для Лео, и для Парижа, и для Мадрида. Да, я увижу это. Я обязательно посмотрю и получу удовольствие от матча. Жаль, что мы (»Барселона») не в Лиге чемпионов, честно говоря.

Пусть выиграет сильнейший, но если победят Месси и Неймар, то будет лучше», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.