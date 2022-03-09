Червиченко предположил, что Абрамович собирается купить ЦСКА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко допускает вариант, при котором Роман Абрамович может завладеть акциями с ЦСКА из-за дружеских связей с Евгением Гинером.

«О каком именно клубе здесь может идти речь? Ну, если учесть его дружеские отношения с Женей Гинером, какое-то участие он принимал в жизни ЦСКА, то, скорее всего, об армейцах. У них в целом тоже есть какие-то проблемы, поэтому, скорее всего, думаю, туда он обратит взор.

Может ли речь идти о полноценной покупке ЦСКА Абрамовичем? Я не в курсе, я не знаю. Вы ж понимаете, сложно рассуждать, когда не понимаешь вообще структуру», — цитирует Червиченко «ВсеПроСпорт».

Напомним, что 2 марта Абрамович объявил о продаже «Челси». Россиянин был владельцем «аристократов» с 2003 года. За это время лондонский клуб пять раз становился чемпионом Англии, два раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился обладателем Лиги Европы.