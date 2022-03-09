Хави: Победа в Лиге Европы - наша мечта

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что победа в Лиге Европы является одной из целей сине-гранатовых на текущий сезон.

«Победа в Лиге Европы — цель «Барселоны», но я не считаю нас фаворитами турнира, более явными фаворитами являются «Севилья». Мы одни из претендентов на победу и должны доказать это на поле. Каждая игра для нас – экзамен, и нам нужно продолжать работать. Мы можем добиться этого, выиграв Лигу Европы или хорошо выступив в Ла Лиге. Победа в Лиге Европы — наша мечта», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселона» сыграет с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между командами пройдет 10 марта на стадионе «Камп Ноу» в Испании.