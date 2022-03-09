Данилу Перейра - о «Реале»: Игра будет совершенно не похожа на первую

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра поделился настроем на ответный матч против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра - 1:0 в пользу парижского клуба).

«Я думаю, что наш настрой очень хороший», — цитирует Перейру Get French Football News. «Но «ПСЖ» не должен недооценивать «Реал Мадрид». Игра будет полностью отличаться от первой. Мы должны быть сосредоточены и тактически так же хороши, как в первой встрече», — сказал он.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.