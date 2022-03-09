Маурисио Почеттино: Мы не боимся «Реал», наша задача - удержать преимущество первого матча

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что его команда не боится своих соперников перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Главная задача — сохранить преимущество, добытое в первом матче. Мы относимся к «Реалу» с большим уважением. Это клуб, который выигрывал этот турнир 13 раз. Случайностью это не назовешь, но мы не боимся.

Попробуем сыграть в наш футбол. Мы знаем, что должны быть сосредоточены. Все наши игроки и болельщики заслужили победу в этом турнире. Но сначала постараемся выйти в четвертьфинал», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, что игра «Реал» – «ПСЖ» состоится 9 марта. В первой встрече подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мбаппе, отличившийся на 94-й минуте.