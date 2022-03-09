Хосеп Гвардиола: С уважением отношусь к «Спортингу», первый матч не отражает разницу между командами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом». Первая встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «горожан».

«После первого матча я сказал, что результат 5:0 не отражает ни реальности, ни разницы между командами. Нам просто удалось быстро забить голы. Мы нанесли четыре удара и забили четыре гола. Это иногда случается. Когда результат такой, все выглядит очень просто. Но я с большим уважением отношусь к «Спортингу» и к той работе, которую они делают», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась со счетом 5:0. Ответный матч пройдет 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 23:00 мск.