Христо Стоичков - про Холанда: Он войдет в историю «Барселоны», если клуб его подпишет

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился своим мнением относительно возможной покупки норвежского форварда Эрлинга Холанда.

«Я бы подписал его. «Барсе» нужно сделать шаг вперед. Я надеюсь, что клуб приложит большие усилия, чтобы заполучить его. Он войдет в историю «Барселоны». У него много хороших качеств. Он умеет забивать и ассистировать», — цитирует Стоичкова Sport.es.

В нынешнем сезоне Холанд провел 14 матчей в Бундеслиге, забил 16 голов и отдал шесть голевых передач. Его контракт с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.