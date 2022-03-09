Червиченко рассказал, какой российский клуб может приобрести Абрамович

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Роман Абрамович может купить ЦСКА.

«Зная о ранних дружеских отношениях между Абрамовичем и Гинером, предположу, что, скорее всего, это будет ЦСКА. Тем более у армейцев сейчас проблемы с ВЭБ - это наиболее напрашивающийся вариант. «Динамо» и «Спартак» - нет, а «Локомотив» со своей железной дорогой тоже не вариант.

Думаю, вряд ли он захочет покупать «Торпедо», которое практически по футбольным меркам ничего не стоит. Поэтому, скорее всего, это будут армейцы», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что российский миллиардер в связи с наложенными на него санкциями собирается продавать лондонский «Челси» и интересуется российским футбольным рынком.

ЦСКА может испытывать финансовые проблемы из-за того, что под ограничения также попал владелец и титульный спонсор армейцев - ВЭБ.