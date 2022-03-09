Неймар - перед матчем с «Реалом»: Я никогда не был эгоистом, играл ради партнеров

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился настроем перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Встреча начнется сегодня в 23:00 мск.

«Я никогда не был эгоистом», — цитирует UOL Неймара со ссылкой на TNT Sports. — Я всегда играл для одноклубников, потому что для меня важны только победы. Если «ПСЖ» обыграет «Реал», а я не забью, это не имеет значения. Я хочу уйти с поля, дойдя до четвертьфинала. Это главное».

Напомним, что первый матч противостояния завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0 благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте.