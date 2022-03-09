Варди может пропустить до четырех недель из-за травмы колена

Нападающий «Лестера» Джейми Варди снова получил травму колена и в этот раз может пропустить до четырех недель.

«Варди выбыл. К сожалению, он получил травму в последней игре, поэтому будет отсутствовать несколько недель, очень жаль. Он получил удар в колено, но, надеюсь, за следующие три-четыре недели он восстановится. Он почувствовал дискомфорт после этой игры на днях. Разочарованы все. Он долго отсутствовал, так усердно работал, чтобы вернуться в строй. Вы можете заметить разницу, как меняется команда, когда он есть в составе», - приводит слова главного тренера команды Брэндона Роджерса клубная пресс-служба.

Напомним, ранее Варди уже пробыл в лазарете почти два месяца, вернувшись в строй 1 марта.

В текущем сезоне англичанин провел 24 матча, в которых забил 12 мячей.