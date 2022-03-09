Томас Тухель - про отсутствие Лукаку в старте: Я могу выпустить только 11 футболистов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, который перестал попадать в основу «аристократов».

«Сейчас ему нелегко, но он член команды, важный член команды. В разные периоды многие игроки недовольны тем, что не играют, но я могу выпустить на поле только 11 игроков. Это касается не только Ромелу, но и Тимо Вернера.

Ромелу борется за свое место, как и все остальные. Это то, что нам нужно. Он справляется с этим очень профессионально. Я стараюсь изо всех сил проявлять уважение и поддержку, как и все остальные», — цитирует Тухеля Goal.

В нынешнем сезоне Лукаку провел 17 матчей за «Челси» в Английской премьер-лиге, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.