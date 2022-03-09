Хави - про борьбу за чемпионство: «Барселоне» будет сложно конкурировать за титул, но не невозможно

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы сине-гранатовых в борьбе за чемпионство с «Реалом», который имеет солидный отрыв от каталонцев в Примере.

«Барселона» ничего не исключает», — цитирует Хави Mundo Deportivo. - С каждым туром, в котором разрыв не сокращается, становится все сложнее. «Реал» силен и набирает очки. «Барселоне» будет сложно бороться за титул, но не невозможно».

После 27 туров «Реал» занимает первую строчку в чемпионате Испании с 63 очками, в то время как подопечные Хави располагаются на третьем месте с 48 очками (один матч в запасе).