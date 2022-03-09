Газизов ответил на вопрос о возможной покупке Абрамовичем «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, ждет ли он в своем клубе Романа Абрамовича.

«Насколько был бы рад, если бы Абрамович купил «Уфу»? Мы были бы рады инвесторам такого уровня. Да и любому инвестору: тем более Роману Аркадьевичу!», - приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно о том, что российский миллиардер в связи с наложенными на него санкциями собирается продавать лондонский «Челси» и интересуется российским футбольным рынком.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что главным кандидатом на приобретение бизнесменом среди российских клубов является ЦСКА.