«Айнтрахт» одержал гостевую победу над «Бетисом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 9 марта, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Бетисом» (Испания) и «Айнтрахтом» (Германия). Игра завершилась победой «орлов» со счетом 2:1.
В составе хозяев забитым голом отличился Набиль Фекир (30-я минута). У победителей отметились Филипп Костич (14) и Даити Камада (32).
Отметим, что на 52-й минуте встречи гости не сумели реализовать одиннадцатиметровый удар - Рафаэль Борре не смог переиграть Клаудио Браво.
Ответный матч пройдет 17 марта во Франкфурте-на-Майне.
Лига Европы
1/8 финала, первый матч
«Бетис (Испания) - «Анйтрахт» (Германия) 1:2
Голы: Фекир 30, - Костич 14, Камада 32
«Бетис»: Браво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Каналес, Вильям Карвалью (Миранда, 61), Родригес, Руибаль (Тельо, 77), Хуанми (Хоакин, 61), Виллиан Жозе (Иглесиас, 77), Фекир.
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Соу, Якич, Камада (Ленц, 78), Линдстрем (Хеуге, 73), Борре (Ламмерс, 86).
Предупреждения:
Фекир (22), Соу (25), Хинтереггер (75).