Джанлуиджи Буффон - о ЧМ-2022: Я не претендую на место в составе, так как не играл 4 года в сборной

Итальянский голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что он не претендует на попадание в сборную команды перед чемпионатом мира-2022.

«Место в сборной на чемпионате мира в Катаре? Точно нет. Я на это не претендую, потому что четыре года не играл за сборную.

Манчини, на мой взгляд, все правильно оценил, и его надо уважать. Следует уважать его и работу, которую он проделал», — сказал Буффон Goal.

Сборная Италии примет участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022. 24 марта команда Роберто Манчини сыграет с Северной Македонией. В случае победы Италия встретится с победителем матча Португалия - Турция.

В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей. В нынешнем сезоне серии Б Буффон провел 25 матчей за «Парму, пропустив 25 голов и отыграв восемь матчей на «ноль».