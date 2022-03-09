«Интер» заявил, что Де Врей получил травму в ходе матча с «Ливерпулем»

В «Интере» сообщили, что центральный защитник команды Стефан де Врей получил травму в ходе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

При обследовании выявлено растяжение камбаловидной мышцы левой голени в центральном отделе, разрыва мышцы нет. Де Врей будет повторно осмотрен через несколько дней.

Ожидается, что Стефан пропустит игру Серии А против «Торино» в следующее воскресенье.

В текущем сезоне серии А Де Врей провел 22 игры, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «нерадзурри» действует до 30 июня 2023 года.