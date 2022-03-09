Арсен Венгер: «ПСЖ» фаворит в матче с «Реалом», разница в первой игре была слишком большой

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил уверенность, что «ПСЖ» является фаворитом в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Матч начнется в 23:00 мск.

«Сегодня будет невероятно важный матч. Лично я считаю, что разница между командами в первой игре была слишком большой, поэтому фаворитом считаю «ПСЖ».

Если «ПСЖ» будет играть в свой обычный футбол, и «Реал Мадрид» будет играть в свой обычный футбол, то «ПСЖ» выиграет. «Реал» ни разу не пробил в створ в первом матче, а у «ПСЖ» было много моментов.

Сегодня будет наоборот? Вот в чем вопрос. Я не верю в это», — сказал бывший тренер «Арсенала» beIN Sports.

Напомним, что первый матч противостояния завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0 благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте.