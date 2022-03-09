«Ювентус» перенес переговоры с Дибалой по новому контракту

Туринский «Ювентус» и аргентинский полузащитник Паулу Дибала перенесли обсуждение нового контракта между игроком и клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «старой синьоры» должно было встретиться с представителями игрока 10 марта, однако решило перенести переговоры на паузу для матчей сборных.

Напомним, что действующее соглашение аргентинца с туринцами заканчивается 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний Дибала провел 27 матчей, в которых забил 12 мячей.