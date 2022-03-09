Бензема стал вторым игроком в истории «Реала» с 500 матчами в стартовом составе

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел в 500-й раз в стартовом составе «сливочных» в ответной игре 1/8 финала с «ПСЖ».

В составе испанского клуба нападающий Карим Бензема вышел на поле с первых минут. Для француза это 500-й выход в стартовом составе «Реала». По данным Opta, он стал лишь вторым иностранцем в истории клуба, добившимся этого достижения. Первым был бразильский защитник Роберто Карлос, который 524 раза стартовал за «Реал Мадрид».

В первом матче между командами в Париже победил «ПСЖ» — 1:0.