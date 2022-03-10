Обвинение Промесу могут переквалифицировать на более тяжкое

Голландская прокуратура может переквалифицировать статью обвинения полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса на более тяжкую.

По информации NOS, если раньше футболиста могли посадить в тюрьму за покушение на непредумышленное убийство, то теперь ведомство располагает записью телефонных переговоров футболиста со своим отцом, на которой отчетливо слышно, как Промес говорит, что пострадавшему повезло, что он остался в живых.

Напомним, инцидент произошел на семейной вечеринке. В результате ссоры Квинси нанес ножевые ранения своему двоюродному брату. Согласно предыдущему обвинительному заключению игроку грозило от двух до четырех лет лишения свободы.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых забил девять мячей.