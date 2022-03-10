Хет-трик Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл французский «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Карим Бензема.
Гости ответили мячом Килиана Мбаппе.
Таким образом, в этом противостоянии забивали всего два футболиста.
Напомним, что первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу французской команды.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) - 3:1 (0:1)
Голы: Бензема, 61; 76; 78 - Мбаппе, 39.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Лукас, 67), Милитао, Алаба, Начо, Кроос (Камавинга, 58), Бензема, Модрич, Асенсио (Родриго, 58), Валверде, Винисиус.
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими (Дракслер, 89), Паредес (Гейе, 71), Верратти, Данило, Месси, Неймар, Мбаппе.
Предупреждения: Начо, 43; Винисиус, 44; Карвахаль, 60; Лукас, 88 - Паредес, 7; Донарумма, 61; Хакими, 81; Кимпембе, 83.