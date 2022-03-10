«Манчестер Сити» и «Спортинг» разошлись миром в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Этихад» состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом». Встреча завершилась со счетом 0:0.
На 47-й минуте матча главный арбитр встречи отменил взятие ворот Габриэла Жезуса из-за положения вне игры.
Напомним, что в первом матче между этими командами зафиксирована разгромная победа подопечных Хосепа Гвардиолы - 5:0. Именно «горожане» прошли в следующую стадию турнира.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
«Манчестер Сити» (Англия) - «Спортинг» (Португалия) 0:0 (первый матч - 5:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон (Карсон, 73), Райли, Стоунз, Лапорт (Мбете-Тату, 84), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва (Марез, 46), Фоден (Макати, 46), Стерлинг, Габриэл Жезус.
«Спортинг»: Адан, Порро (Эшгайю, 78), Нету (Феддаль, 89), Коатес, Инасиу, Матеус Рейс, Сарабия (Эдвардс, 58), Угарте, Слимани (Рибейру, 89), Паулинью (Нуну Сантуш, 78), Табата.
Предупреждения:
Паулинью (14), Габриэл Жезус (39), Слимани (40).