Венгер выказал уважение Абрамовичу за работу с «Челси»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер похвалил бизнесмена Романа Абрамовича за развитие «Челси».

«Абрамович пришёл в золотой век, и я отдаю ему должное. Он быстро понял, что нужно делать, поставил во главе компетентных людей, которые очень хорошо управляли клубом, и вывел его на абсолютно выдающийся уровень. Я очень уважаю его за то, что он сделал», - приводит слова Венгера RT, ссылаясь на Daily Mail.

2 марта Абрамович объявил, что выставил «Челси» на продажу, ранее он передал клуб в управление попечителям благотворительного фонда.

Напомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, столько же - обладателем Кубка страны, трижды - Кубка английской лиги, дважды - Суперкубка Англии.

На международной арене лондонцы за период правления Абрамовича два раза выиграли Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы, один раз - Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира.