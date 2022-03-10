Шпилевский назвал Тедеско одним из самых талантливых тренеров

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский похвалил своего коллегу наставника немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско.

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики. Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга – у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом – просто мечта», - приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

Добавим, что Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре, подписав контракт до окончания сезона-2022/2023. В настоящий момент клуб из системы «Ред Булл» занимает пятое место в турнирной таблице немецкой бундеслиги, набрав 41 очко после 25 матчей.

13 марта «Лейпциг» сыграет на выезде с «Гройтер Фюртом».