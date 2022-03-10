Карим Бензема: Сегодня все увидели, что «Реал» жив

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам важно было, чтобы болельщики это увидели. Эта победа — для них. ПСЖ — отличная команда, и мы заслужили победу. Когда мы прессингуем, мы можем победить кого угодно. Для нас каждая игра — финал, и сегодня все увидели, что «Реал» жив. Очень горжусь тем, что превзошёл Ди Стефано, эту легенду», - приводит слова Бензема RT.

Забив три мяча в ворота «ПСЖ» Бензема довел свой бомбардирский счет за «Реал» до 309 голов. По данному показателю он теперь занимает третье место. Альфредо Ди Стефано успел за свою карьеру отличиться за «сливочных» 308 раз.