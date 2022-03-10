Президент и спортивный директор «ПСЖ» пытались пробиться в судейскую после поражения «Реалу»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, а также спортивный директор французского клуба Леонардо пытались силой пробиться в судейскую после завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3), сообщает RT, ссылаясь на Goal.

По данным источника, главный арбитр встречи Данни Маккели из Нидерландов написал жалобу на поведение функционеров в УЕФА.

Добавим, что из-за поражения с разницей в два мяча «ПСЖ» завершил выступление в Лиге чемпионов текущего сезона.