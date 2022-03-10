Зарема Салихова раскритиковала руководство российского футбола

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова подвергла критике руководителей отечественного футбола.

«Время идет, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов «в течение двух туров». Это еще несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход. Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что QR-коды об обязательной вакцинации от коронавируса либо о подтверждении перенесенного заболевания больше не нужны для посещения спортивных объектов, а трибуны арен теперь можно заполнять полностью при наличии защитных масок.

В то же время, после введения санкции против России в различных отраслях, в том числе, в спортивной, многие клубы могут испытать серьезные проблемы. Попавший под ограничение «ВТБ» уже отдал управление московским «Динамо» одноименному физкультурному обществу, а ЦСКА, вполне вероятно, будет продан, поскольку являющийся его владельцем ВЭБ также находится в санкционном списке.