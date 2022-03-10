Кобелев считает, что чемпионская интрига в РПЛ еще жива

Бывший полузащитник и главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что пока рано говорить о досрочном чемпионстве питерского «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Динамо» совершило детские ошибки в матче со «Спартаком». Первый тайм получился достаточно ровным. Если бы не ошибки динамовцев, счет мог стать другим. При такой игре обеих команд все могло поменяться во втором тайме, но неудачное удаление Варелы поставило крест на игре.

Чемпионская интрига еще жива. Да, «Зенит» играет уверенно, с запасом, но уже был отрыв в пять очков. Он не такой большой, еще десять туров впереди, практически треть чемпионата. Теперь «Динамо» не должно ошибаться, и надо побеждать в каждом матче. У команды Шварца еще есть шансы на чемпионство», - приводит слова Кобелева «РБ-Спорт».

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Динамо» отстает на пять очков, в последнем матче бело-голубые потерпели поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2.

В 21-м туре питерцы 13 марта сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов», москвичи днем ранее пожалуют в гости к тульскому «Арсеналу».