Неймар и Доннарумма чуть не подрались в раздевалке «ПСЖ» после поражения «Реалу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар и вратарь французского клуба Джанлуиджи Доннарумма поругались после завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3), сообщает Marca.

Оба футболиста упрекали себя в пропущенных мечах. Неймар вратаря - в первом, а тот бразильца - вот втором.

Дело могло дойти до драки, но одноклубники вовремя разняли враждующие стороны.

Добавим, что из-за поражения с разницей в два мяча «ПСЖ» завершил выступление в Лиге чемпионов текущего сезона.