Анзор Кавазашвили: Легионеры «Краснодара» поступили, как слабаки

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу массового бегства легионеров «Краснодара» из клуба.

«Галицкий тратит очень много денег на развитие «Краснодара». Его немного жаль, потому что никак не удается получить хороший результат на финише. Всегда с этим «Краснодаром» какие-то передряги случаются.

Сейчас вот вся команда иностранных друзей разбежалась. А они составляли основу, игра была завязана на них. Ну ничего, зато теперь наши парни будут чаще играть. А у легионеров «Краснодара» просто нет яиц. Они поступили как слабаки. Крыховяку нужно извиниться перед Галицким за такой поступок», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, клуб в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА был вынужден расторгнуть контракты с Виктором Классоном и Реми Кабелла, а также приостановить действие восьми соглашений с иностранцами. Ранее команду покинул бывший главный тренер Даниэль Фарке.

Мировая футбольная ассоциация и Европейский футбольный союз разрешили легионерам клубов РПЛ в срок до 7 апреля приостановить действие контрактов и до 30 июня уйти в бесплатную аренду в зарубежные команды.