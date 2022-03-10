Шпилевский уверен, что Рангник через людей доведет свою работу в «Локомотиве» до конца

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский назвал причины ухода Ральфа Рангника из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед».

«Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Всё-таки речь о таком великом клубе. Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца», - приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

Добавим, что «железнодорожники», имея матч в запасе, занимают шестое место в российской премьер-лиге, набрав 31 очка в 19 играх.

12 марта «Локомотив» примет на своем поле ЦСКА.