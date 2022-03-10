Президент «Урала» обвинил судей в плохом результате команды

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в тренерском штабе команды нет вины за плохие результаты в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят», - приводит слова Иванова RT, ссылаясь на «Спорт День за Днем».

После 20 туров «Урал» занимает 13-е место в РПЛ, имея в своем активе 19 очков.

13 марта «шмели» примут на своем поле «Ахмат».